Ein absolutes Horrorszenario: Am frühen Montagmorgen stürzte ein betrunkener Mann auf die Gleise an der Haltestelle Hammerbrook und wurde von einer S-Bahn überrollt. Er hatte riesiges Glück und wurde dabei nur leicht verletzt. Wie verhält man sich am besten, wenn man vor einem nahenden Zug aufs Gleis gerät? Eine wichtige Info gibt es auch für Zeugen, die so einen Vorfall beobachten.