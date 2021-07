Weil eine Ampel nicht in Betrieb war: Auf der Rahlstedter Straße in Barsbüttel sind am Dienstagmittag zwei Autos ineinander gekracht. Zwei Frauen wurden verletzt.

Eine 19-jährige Frau mit ihrem Wagen gegen 13.30 Uhr die A1 verlassen und nach links in die Rahlstedter Straße abbiegen. Die Ampelanlage war dort offenbar nicht in Betrieb. Die Polizei geht davon aus, dass die Fahrerin beim Abbiegen ein anderes Auto übersehen hat. Dabei sind die Fahrzeuge dann frontal ineinander gekracht.

Barsbüttel: Frontal-Crash mit zwei Verletzten

Die 19-Jährige und die 84-Jährige, die den anderen Wagen fuhr, sind bei dem Unfall beide schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei schweben sie aber nicht in Lebensgefahr. Die 84-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Der Einsatz ist nach rund einer Stunde beendet gewesen. (mhö)