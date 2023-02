Auf der A7: Auto geht in Flammen auf

Wegen eines brennenden Autos musste die A7 zwischen Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und Großenaspe am Samstagmorgen vorübergehend gesperrt werden. Laut Polizei war die Rauchentwicklung enorm stark.

Deshalb habe man die Autobahn sperren müssen, so ein Sprecher. Einerseits wegen der Gefahr, andererseits auch wegen der eingeschränkten Sicht. Später wurden zwei Spuren freigegeben.

Autobrand: Insassen konnten sich retten

Doch was war passiert? Den weiteren Angaben nach qualmte ein in Richtung Norden gesteuertes Auto plötzlich. Anschließend sei es fast vollständig ausgebrannt, sagte der Polizeisprecher weiter. „Die beiden Insassen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.“

Die Beamten nahmen den Vorfall auf, die Autobahn wurde in der Zeit gereinigt, das Auto später abgeschleppt. Als Ursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. (dg)