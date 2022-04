Auf der A1: Polizei zieht Promille-Dänin aus dem Verkehr – Intensivstation

Die Polizei hat am Montag bei Lensahn (Kreis Ostholstein) eine Dänin in ihrem Auto gestoppt. Ein Autofahrer hatte zuvor einen Hinweis darauf gegeben, dass die Frau in Schlangenlinien auf der Autobahn gefahren sei. Bei der Überprüfung der Frau stellten die Polizisten einen rekordverdächtigen Promillewert fest.

Laut Polizei ging am Montagmittag der Hinweis eines Autofahrers ein. Der hatte auf der A1 in Richtung Süden bei Oldenburg einen Alfa Romeo mit dänischem Kennzeichen gemeldet, der in Schlangenlinien gefahren sein soll. Die Besatzung eines Streifenwagen stoppte den Wagen dann in Lehnsahn.

Lehnsahn: Ausnüchterung auf der Intensivstation

Weil die Frau (49) aufgrund ihres Alkoholisierungsgrades kaum zu verstehen war, kam sie auf die Wache. Hier pustete sie 2,89 Promille. Eine daraufhin angeordnete Blutprobe in einer Klinik ergab dann sagenhafte 3,5 Promille. Die 49-Jährige kam auf die Intensivstation und durfte diese nach der Ausnüchterung am Abend wieder verlassen.

Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem musste sie eine Sicherheitsleistung über 3000 Euro hinterlegen. Zudem wurde ein Fahrverbot in der Bundesrepublik erlassen.