Mehrere Streifenwagen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg haben am Sonntagabend nach einem in Schlangenlinien fahrenden Pkw gefahndet. Polizisten stoppten den Wagen auf einem Supermarktparkplatz in Ratzeburg – und staunten.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gab, kam es gegen 19 Uhr zwischen Mölln und Ratzeburg zu dem Vorfall. Hier hatten Autofahrer über den Notruf einen VW Polo gemeldet, der in Schlangenlinien auf der Bundesstraße B207 unterwegs war. Dabei sei das Fahrzeug mehrfach auf den Grünstreifen geraten und habe Leitpfosten gerammt. Mehrere Streifenwagen rückten aus.

Ratzeburg: Autofahrerin mit hoher Promille

Polizisten stoppten das Auto schließlich auf einem Supermarktparkplatz an der Möllner Straße in Ratzeburg. Am Steuer saß eine 62-jährige Frau, die lallte und eine deutliche Alkoholfahne hatte. Ein Atemalkoholtest ergab sagenhafte 3,42 Promille.

Eine Blutprobe wurde angeordnet und ihr Führerschein sichergestellt. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer und Gefährdung des Straßenverkehrs ein.