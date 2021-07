In Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) sind zwei Fliegerbomben entdeckt worden. Die zwei 125-Kilogramm-Bomben sollen am Freitagnachmittag entschärft werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dafür soll der Ort evakuiert werden.

Zudem sollen die A23 zwischen den Anschlussstellen Heide-West und Albersdorf sowie die B5 zwischen Heide und Hemmingstedt voll gesperrt werden. Die Polizei geht davon aus, dass es zu Verkehrsbehinderungen kommen wird. Eine Umleitung sei ausgeschildert. (dpa)