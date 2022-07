Autobahn Richtung Hamburg: Cabrio fängt während der Fahrt Feuer

Ein Peugeot-Cabrio ist am Freitagmittag in Horst (Kreis Steinburg) in Flammen aufgegangen. Der Fahrer, der wohl auf dem Weg nach Hamburg war, reagierte geistesgegenwärtig – und hatte großes Glück.

Der 28-Jährige war laut ersten Polizei-Angaben auf der A23 unterwegs, als er plötzlich Rauch aus dem Motorraum seines Autos wahrnahm. Sofort fuhr er auf eine Raststätte. Dann ging der Wagen aus, der Mann stieg aus – und plötzlich loderten Flammen.

Auf dem Weg nach Hamburg: Plötzlich brennt das Auto

Gegen 13.30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Horst und Hohenfelde alarmiert. Die Retter löschten den Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Der Peugeot musste später abgeschleppt werden. Mit dem soll der Mann nach Angaben eines Reporters vor Ort gerade unterwegs zu seiner Arbeit auf dem Hamburger Kiez gewesen sein.

Die Polizei ließ die Raststätte kurzzeitig sperren, leitete später Ermittlungen ein. Die Beamten gehen bisher von einem technischen Defekt aus. (dg)