Audi in zwei Teile gerissen: Drei Teenager sterben bei Unfall im Norden

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B76 zwischen Haffkrug und Eutin (Kreis Ostholstein) sind in der Nacht zu Freitag drei Jugendliche ums Leben gekommen. Laut Polizei waren die vier Teenager in einem Audi unterwegs, als der Fahrer laut Polizei in einer Rechtskurve bei offenbar überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle verlor.

Vorbeifahrende Autofahrer hatten um kurz vor 2 Uhr die Polizei informiert. Die Reste des weiße Audis, der durch eine Kollision mit einem Baum in zwei Teile gerissen wurde, lagen in einem Graben neben der Straße verteilt.

Audi in zwei Teile gerissen: Drei Tote bei Unfall in Haffkrug

Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde zur Unfallstelle entsandt. Für drei junge Mädchen im Alter von 17 und 19 Jahren kam jede Hilfe zu spät. Sie erlagen vor Ort ihren Verletzungen. Der 18-jährige Fahrer kam den Angaben nach mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Lübeck.

„Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft herangezogen“, so ein Polizeisprecher. Die B76 sei für etwa vier Stunden gesperrt gewesen, der Verkehr umgeleitet worden.

„Weitere Ermittlungen werden beim Polizeirevier Bad Schwartau geführt.“ Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Hinweise an: Tel. (0451) 220750. (dg)