Atomkraftwerk im Norden: Defekte Absperrklappe entdeckt

Seit mehr als zehn Jahren ist das Atomkraftwerk in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) schon stillgelegt. Beim Rückbau kommt es immer mal wieder zu kleinen Zwischenfällen – so auch am Donnerstag.

Bei den Abbauarbeiten im AKW Brunsbüttel ist eine defekte Absperrklappe ausgefallen. Wie der Konzern Vattenfall, dem das Kraftwerk gehört, am Freitag mitteilte, stammt die Klappe aus dem elbwasserführenden Nebenkühlwassersystem.

AKW Brunsbüttel: Vattenfall meldet defekte Klappe

Diese wurde in der Werkstatt begutachtet, wobei Vattenfall zufolge aufgefallen ist, dass eines von vier Halterungssegmenten für die Befestigung der Klappendichtung fehlte.

Das Nebenkühlwassersystem sei mit Blick auf die Sicherheit allerdings nicht beeinträchtigt worden. Die Klappe werde nun weiter untersucht.

Vattenfall meldete den Vorfall den Behörden als Ereignis der Kategorie „N“ (Normalmeldung). Dabei handelt es sich um Vorgänge, die unterhalb der Internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse (INES) liegen – von denen also kaum oder gar keine Gefahr ausgeht. (fbo)