An der Ostsee: Hier entsteht bald eine Mega-Eisbahn

Winterwonderland am Meer: Auch dieses Jahr verwandelt sich der Scharbeutzer Kurpark in eine glitzernde Eislandschaft an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins – mit einigen Veränderungen.

Bald ist es wieder soweit – die „Eiswelt Scharbeutz“ öffnet ab 16. November ihre Türen. Erstmals gibt es laut Betreiber diesmal zwei Echteis-Flächen mit ingesamt knapp 2000 Quadratmetern, die miteinander durch einen Eisrundlauf verbunden werden. Diese Schlittschuhschleife führe durch den illuminierten Kurpark und mit einer eigenen Brücke über den Kurparksee, so der Betreiber. Klingt wirklich etwas nach Wonderland.

„Eiswelt Scharbeutz“: Eisstock-Arena, Eislandschaft und Schlittschuhbahn

Neu sei außerdem die überdachte Eisstock-Arena, die im Gegensatz zum vergangenen Jahr nun einen unabhängigen Platz von der Echteis-Fläche bekommen hat. Mit maximal acht Spielern können sich Teams für das Eisstockschießen ab sofort anmelden. Die Regeln seien einfach: „Wie beim Boulespiel geht es darum, den Eisstock über die lange Bahn möglichst nah an die sogenannte Daube zu schießen. Wer am nächsten dran ist, sahnt die Punkte ab.“

Am 20. November 2024 gibt’s dazu sogar eine zehnwöchige Eisstockliga, die „Scharbeutzer Eisstock Open“. Firmen, Nachbarschaftsgemeinschaften, Freundesgruppen oder Vereine aus der Region – alle seien eingeladen. Wer’s noch nie probiert hat: Eisstockschießen macht tatsächlich Laune.

Außerdem gibt’s eine neue Lounge, ein Winterzelt, das beispielsweise für private Feiern oder Firmenevents gemietet werden kann und einen kleinen Weihnachtsmarkt mit den üblichen Verdächtigen: Glühwein, Punsch, süße und salzige Leckereien. (the)