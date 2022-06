Amoktat an Schule bei Hamburg angedroht – Polizei ist dem Verfasser auf der Spur

Auf dem WC einer Schule in Wentorf bei Hamburg (Kreis Herzogtum Lauenburg), ist am Mittwochnachmittag eine Schmiererei entdeckt worden, mit der eine Amoktat für den folgenden Tag angekündigt wurde. Die Polizei veranlasste umgehend Ermittlungen und den Schutz der Schule.

Den genauen Inhalt des Schriftzug, der an der Wand eines Sanitärraum der Gemeinschaftsschule „Achtern Höben“ aufgeschmiert wurde, will die Polizei nicht verraten. Nur so viel: darin wurde eine Amoktat für den Donnerstag angekündigt.

Amokdrohung an Wentorfer Schule – Polizei zeigt Präsenz

Man gehe aber nicht von einer konkreten Gefahr aus, teilte eine Polizeisprecherin mit. Dennoch wurden Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Wie die MOPO erfuhr, fanden die Ermittler bereits eine Spur zum Verfasser der Nachricht.

In direkter Absprache mit der Schulleitung findet der Schulbetrieb morgen normal statt. Es ist den Eltern jedoch freigestellt, ob ihre Kinder am morgigen Tag am Schulunterricht teilnehmen. Zudem werden Beamte an der Schule Präsenz zeigen.