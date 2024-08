AMG-Crash bei Hamburg: Mercedes rammt Auto – Fahrer verletzt

Schon wieder ist ein Mercedes AMG im Norden in einen Unfall verwickelt: Am Sonntagnachmittag war ein Autofahrer mit seinem Mercedes in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) nahe Hamburg von der Fahrbahn abgekommen. Dabei rammte er ein weiteres Auto und kam schwer beschädigt zum Stehen.

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 15 Uhr in der Berliner Straße in Geesthacht gerufen. Zwei Autos seien dort zusammengekracht, lautete die erste Meldung.

Unfall in Geesthacht: AMG-Fahrer verletzt

Laut einem Reporter vor Ort war aber vor allem ein Mercedes AMG an dem Unfall beteiligt: Der Fahrer des PS-starken Wagens war auf der Straße in Richtung Lauenburg unterwegs gewesen, als er auf nasser Fahrbahn in einer Rechtskurve von der Straße abkam.

Dabei rammte er ein weiteres Auto, das geparkt am Straßenrand stand. Auch gegen einen Laternenmast und einen Stromkasten krachte der Mercedes, bevor er in entgegengesetzter Fahrtrichtung vor einem Baum zum Stehen kam.

Unfall bei Hamburg: Mercedes stark beschädigt

Das Auto wurde dabei stark beschädigt und der Fahrer leicht verletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Freiwillige Feuerwehr Geesthacht und ein Rettungswagen waren vor Ort, um sich den Verletzten zu behandeln und die Trümmer von der Fahrbahn zu schaffen. Der Mann wollte allerdings nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das könnte Sie auch interessieren: AMG-Unfall: So weit sind die Ermittlungen – so hilfsbereit sind die Hamburger

Der Stromkasten war nach dem Zusammenstoß komplett zerstört und musste abgeschaltet werden. Nicht nur die Unfallstelle, sondern auch der Gehweg wurde gesperrt: Nach Angaben des Reporters vor Ort war der Laternenmast abgeknickt und drohte umzufallen. Er wird daher abgesägt. Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren hat, wird noch von der Polizei ermittelt.

Immer wieder sind Mercedes AMGs in schwere Unfälle verwickelt. Im Juli sorgte ein besonders tragischer Unfall am Jungfernstieg in Hamburg für große Trauer. Dabei wurden mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt, ein 39-Jähriger starb. (mwi)