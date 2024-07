Eine Woche ist es her, dass der 18-jährige Giuliano B. in der Innenstadt die Kontrolle über seinen protzigen 612 PS starken AMG-Mercedes verlor und einen Familienvater (39) aus dem Leben riss. Fünf weitere Passanten wurden zum Teil schwer verletzt. Für die Ehefrau und den kleinen Sohn des tödlich verletzten Mannes wurde eine Spendenaktion gestartet – schon jetzt ist eine riesige Summe zusammengekommen, die Organisatoren sind überwältigt. Wie geht es nun für den Teenager, der am Steuer saß? Wie ist der Ermittlungsstand der Polizei? Die MOPO erklärt die neuesten Entwicklungen.