Betrunkener Autofahrer kracht in Abbieger – mehrere Verletzte

Am Samstagnachmittag ist es in Dägeling (Kreis Steinburg) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 50-Jähriger überholte wartende Autos und knallte in einen Abbieger. Drei Personen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.19 Uhr, wie eine Polizei-Sprecherin der MOPO bestätigte. Ein 39-jähriger Mann fuhr in seinem Wagen auf der Itzehoer Straße, er wurde langsamer, wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen.

Doch in dem Moment überholte der Fahrer eines Fords (50) die wartende Autoschlange und übersah den 39-Jährigen. Er krachte in die Seite des Abbiegers, worauf sich dieser überschlug.

Kreis Steinburg: 50-Jähriger fährt in Abbieger

Beide Fahrzeuge landeten an einem Zaun im Grünstreifen. Der 39-Jährige erlitt schwere Verletzungen, zwei Insassen des Fords leichte.

Wie sich herausstellte, war der Unfallverursacher alkoholisiert. Die Itzehoer Straße wurde kurzzeitig gesperrt. Die Autos erlitten Totalschäden und wurden abgeschleppt. (vd)