HVV-Nutzer aufgepasst: Linie im Norden für mehrere Tage gesperrt

Die AKN-Linie A2 ist mehrere Tage lang gesperrt! Was HVV-Nutzer jetzt wissen müssen.

Wegen Bauarbeiten ist die A2 zwischen Freitag, dem 13. Oktober (18.40 Uhr) und Mittwoch, dem 18. Oktober (23.55 Uhr) zwischen den Haltstellen Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) und Neumünster gesperrt – ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Die Fahrzeit verlängert sich auf der gesamten Strecke um bis zu 35 Minuten, gab die AKN bekannt. Die Busse sind barrierefrei, eine Fahrradmitnahme ist nicht möglich.

AKN-Linie A2: Streckensperrung über mehrere Tage

Die Busse in Neumünster fahren vor dem Regelfahrplan der Züge ab und haben dadurch den Anschluss an die Züge in Kaltenkirchen. Aber: Die Haltestelle Bad Bramstedt Kurhaus wird nicht durch den Ersatzbus angefahren: Hier verkehrt ein Pendelverkehr mit Taxen.

Für den Start- und Zielbahnhof Dodenhof gilt: Die Züge fahren planmäßig. Nur weiterführende Züge werden durch Busse ersetzt. (mp)