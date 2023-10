Anschlagsdrohung! Flugverkehr am Hamburger Airport eingestellt

Am Flughafen Hamburg steht wegen einer Anschlagsdrohung auf eine iranische Maschine alles still. Derzeit ist der Flugbetrieb eingestellt.

Es gebe seit 12.40 Uhr weder Starts noch Landungen, sagte eine Airport-Sprecherin am Montag.

Airport Hamburg: Flugbetrieb eingestellt

Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, am Morgen sei bei der Bundespolizei eine E-Mail mit der Anschlagsdrohung gegen die Maschine Teheran-Hamburg eingegangen. Diese Drohung werde sehr ernst genommen. Zu den Hintergründen äußerte er sich zunächst nicht.

Die Maschine sei gegen 12.20 Uhr in Hamburg gelandet und stehe nun in einem Sonderbereich. Die 198 Passagiere und 16 Crew-Mitglieder hätten das Flugzeug von „Iran Air“ inzwischen verlassen und würden nun in einem eigenen Bereich einer Sicherheitskontrolle unterzogen. Flugzeug und Gepäck würden durchsucht. (dpa)