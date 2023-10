Auf dem Weg nach Hamburg: Urlaubsflieger muss notlanden

Schreck direkt nach dem Start: Ein Flugzeug, das am Samstagnachmittag von Palma de Mallorca auf dem Weg nach Hamburg war, musste wenige Minuten nach dem Abheben wieder umkehren. Aufgrund eines technischen Problems wurde Alarm im Cockpit ausgelöst. Die Maschine der Gesellschaft Ryanair konnte mit allen 201 Passagieren wieder sicher landen.

Kurz nach Abheben des Fliegers kam es laut „Mallorca Zeitung“ zu einem technischen Defekt an einem der Triebwerke. Das sorgte für einen Kraftverlust des Flugzeuges. Der Pilot drehte mehreren Runden über den Flughafen, um Kerosin zu verbrauchen und so wieder sicher landen zu können.

Mallorca: Boeing 737 nach Hamburg kehrte zum Flughafen zurück

Anschließend erreichte die Boeing 737 wieder die Landebahn des Flughafens in Palma de Mallorca. Die Maschine landete ohne Probleme, niemand wurde verletzt. Ein Weiterflug war aufgrund des Schadens am Triebwerk nicht möglich.

Erst am 28. September musste eine Maschine auf dem Flughafen in Palma de Mallorca notlanden. Ein Jet von Eurowings in Richtung Graz verlor kurz nach dem Start Bremsflüssigkeit und kehrte an den Flughafen zurück. (pw)