„Ahoi“: Hamburger Promi-Koch eröffnet nächstes Restaurant in beliebtem Ferienort

Das Gastro-Reich des Hamburger Fernsehkochs Steffen Henssler wird größer. In dem beliebten Nordsee-Ferienort St. Peter-Ording öffnet in diesem Jahr sein 14. „Ahoi“-Restaurant.

Das „Ahoi“ zieht in das dritte Obergeschoss des neuen „Erlebnis-Hus“. In dem Pfahlbau wird es über einen 235 Quadratmeter großen Innenraum und eine große Außenterrasse verfügen. Mit der Neueröffnung im Frühsommer entsteht das mittlerweile 14. Restaurant der Kette. Auf der Speisekarte wird es eine Mischung aus nordischer und asiatischer Küche geben. Passend zum Standort direkt am Meer sollen besonders viele Gerichte mit Fisch angeboten werden.

Steffen Hensslers „Ahoi“ Restaurants gibt es bereits an dreizehn weiteren Standorten. Geisler-Fotopress | gbrci/Geisler-Fotopress Steffen Hensslers „Ahoi“ Restaurants gibt es bereits an 13 weiteren Standorten.

Neue Attraktion für St. Peter-Ording

Das „Erlebnis-Hus“ wurde im August 2023 als neuer Treffpunkt für Familien eröffnet. Das Gebäude bietet zahlreiche Freizeitangebote wie einen Indoorspielplatz mit interaktiver Sportwand und Kletterlabyrinth, eine Koch- und Backinsel sowie eine 47 Meter lange Rutsche. Es befindet sich direkt am Nordsee-Küstenradweg und ist Teil der neuen Natur-Erlebnis-Promenade entlang des Deiches. (mp)