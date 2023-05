Adressiert an Robert Habeck: Brief mit weißem Pulver sorgt für Evakuierung

Am Mittwoch hat ein Brief im Grünen-Büro in Robert Habecks Wahlkreis einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Denn in dem Brief befand sich ein verdächtiges weißes Pulver.

Der Brief ging am Nachmittag in dem Büro in Flensburg ein. Das teilte die Polizei am Abend mit. Laut einem Reporter vor Ort soll er an den grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck adressiert gewesen sein.

Demnach brachte der Fraktionsvorsitzende und Habeck-Mitarbeiter Leon Bossen den Brief zur Polizei. Diese rief die Feuerwehr, die wiederum als Vorsichtsmaßnahme das Polizeigebäude evakuierte. Bisher ist noch nicht bekannt, um welchen Stoff es sich bei dem Pulver handelt. Die Feuerwehr untersucht ihn nun. Laut jetzigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. (prei)