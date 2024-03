Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall auf der A7

Auf der A7 hat es in Höhe Großenaspe in der Nacht zu Montag einen schweren Unfall gegeben. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Der Fahrer (38) einer Mercedes E-Klasse war gegen 1.45 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs. In Höhe Großenaspe (Kreis Segeberg) fuhr er plötzlich einem Ford Transit auf. Beim Zusammenstoß wurde das Heck des Transporters stark eingedrückt.

A7: Drei Verletzte kamen ins Krankenhaus

Ein Großaufgebot an Rettern kam an die Unfallstelle. Laut Autobahnpolizei wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Der Fahrer (25) des Transporters wurde schwer, seine Beifahrerin (18) leicht verletzt. Alle drei kamen in ein Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Straßensperren und Spürhunde: Polizei jagt das Güterzug-Phantom

Da sich Trümmer über die ganze Fahrbahn verteilt hatten, blieb der rechte Fahrstreifen bis 3.30 Uhr gesperrt. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (paul)