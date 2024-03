Aus einem Güterzug bei Hamburg ist am vergangenen Donnerstag wertvolle Ware gestohlen worden. Die Bundespolizei ermittelt und sucht mit Hochdruck nach den Tätern. Am Samstag führte die Spur nach Harburg, mehrere Stunden waren Straßen gesperrt, es bildeten sich lange Staus. Parallel ging die Polizei mit Schaufeln in einem Waldstück auf die Suche nach der wertvollen Beute. Was steckt hinter dem mysteriösen Diebstahl?

Aus einem Güterzug bei Hamburg ist am vergangenen Donnerstag wertvolle Ware gestohlen worden. Die Bundespolizei ermittelt und sucht mit Hochdruck nach den Tätern. Am Samstag führte die Spur nach Harburg, mehrere Stunden waren Straßen gesperrt, es bildeten sich lange Staus. Parallel ging die Polizei mit Schaufeln in einem Waldstück auf die Suche nach der wertvollen Beute. Was steckt hinter dem mysteriösen Diebstahl?

Tatort ist der Rangierbahnhof in Maschen (Landkreis Harburg), der größte Europas. Der Zutritt ist verboten, wegen mangelnder Sicherung ist die Anlage aber mehr oder wenig frei zugänglich.

Spur führt zunächst nach Seevetal-Meckelfeld

Die Täter schlugen höchstwahrscheinlich in der Nacht zu. Als der Diebstahl bekannt wurde, ließ die Bundespolizei das Areal sperren. Mehr als 20 Mannschaftswagen sind im Einsatz, berichten Augenzeugen. Ein möglicher Fluchtweg war ein Wirtschaftsweg am Pulvermühlenteich. Auf einem Feld sicherten die Beamten Spuren, ein Hund wurde eingesetzt.

Die Polizei sperrte für die Suchmaßnahmen die Winsener Straße in Harburg. JOTO Die Polizei sperrte für die Suchmaßnahmen die Winsener Straße in Harburg.

Der speziell trainierte Vierbeiner nahm die Fährte auf, schnüffelte sowohl Donnerstag als auch am Freitag einer Spur bis nach Seevetal-Meckelfeld nach. Für die Aktion wurden zahlreiche Straßen gesperrt.

Samstag dann wurde die Suche fortgesetzt. Diesmal führte der Hund die Polizisten von Meckelfeld nach Hamburg-Harburg: Über den Meckelfelder Weg ging es bis zur viel befahrenen Winsener Straße (B4), die wiederholt von den Kräften der Bundespolizei gesperrt werden musste, weil die Spur immer wieder zu der Hauptverkehrsstraße führte. Es kam zu langen Staus, die bis knapp in die Harburger Innenstadt zurückreichten.

Diebstahl bei Hamburg: Polizei durchsucht Waldstück

Parallel suchen die Beamten auch ein Waldstück und Felder in Seevetal-Meckelfeld ab. Haben die Diebe ihre wertvolle Beute hier versteckt? Mit Schaufeln graben die Polizisten Löcher in den Boden, mit Metallstangen wird das Erdreich abgesucht. Am Ende offenbar ohne Ergebnis, die Suche wird abgebrochen.

Das könnte Sie auch interessieren: Dealer foltern Drogen-Kurier: Polizei ergreift ungewöhnliche Maßnahme

Die zuständige Bundespolizeidirektion Hannover bestätigt lediglich den Diebstahl, äußert sich zu Einzelheiten aber nicht – vermutlich aus ermittlungstaktischen Gründen. Daher ist unklar, was genau gestohlen wurde. Sicher ist nur, so heißt es aus Polizeikreisen, dass die Ware einen hohen Wert hatte, es sich aber nicht um Drogen handelte.