Mit rund 80 Beamten haben Zoll und Polizei am Dienstag den Verkehr auf der A7 kontrolliert – und die Autobahn dafür in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt. Am Mittwoch veröffentlichten die Beamten ihre Bilanz der Großkontrolle.

Von 9 Uhr am Morgen bis 15 Uhr am Nachmittag ging gar nix mehr auf der A7 in Richtung Hamburg: An der Raststätte Aalbek verengte sich der Verkehr erst auf zwei, dann auf eine Spur. Dann wurden alle (!) Autos, die auf der Autobahn unterwegs waren, auf die Raststätte umgeleitet.

A7: Großkontrolle! Polizei überprüft mehr als 500 Fahrzeuge

Dort hatten Polizei und Zoll eine Großkontrolle aufgebaut, die es in sich hatte: Zwar lag laut den Beamten der Fokus auf Alkohol- und Drogendelikten, aber auch die Ladung von Lkw und ihr Gewicht, Lenk- und Ruhezeiten und mögliche Schmuggelware wurden überprüft.

Insgesamt wurden mehr als 500 Pkw und Lkw überprüft – bei fast einem Viertel „gab es Beanstandungen“. Die reichten von Kleinigkeiten wie einem abgelaufenen Verbandskasten über versäumte TÜV-Prüfungen bis hin zu schlecht oder gar nicht gesicherter Lkw-Ladung und Fahrern, die ihre Lenkzeiten überschritten hatten. Der Zoll stellte darüber hinaus „mehrere Steuerverstöße“ fest – die geschmuggelten Zigarettenstangen wurden sichergestellt.

A7: Drei Strafverfahren – Dutzende Ordnungswidrigkeiten

Die lässlichen Sünden überwogen: 67 Ordnungswidrigkeiten wurden festgestellt, in nur drei Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Eines davon gegen den Fahrer eines VW Transporters, der den Beamten nicht glaubhaft machen konnte, dass das Auto, in dem er saß, auch wirklich ihm gehörte – dass man darüber hinaus einen geklauten E-Scooter in dem Bulli fand, machte die Sache nicht besser. Die anderen beiden, die nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen müssen, waren ohne Führerschein unterwegs.