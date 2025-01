Zwischen all dem Trubel der Großstadt gab es auch im vergangenen Jahr wieder Geschichten, die man nicht so einfach vergessen konnte. Sie waren erschreckend, unglaublich oder beängstigend – dazu gehörte der folgenschwere Unfall Anfang Juli am Jungfernstieg, bei dem Familienvater Thomas B. aus dem Leben gerissen wurde. Oder die dramatische Entführung der Kinder von Steakhouse-Tochter Christina Block, mit der das vergangene Jahr startete. Auch nicht zu vergessen sind zähe XL-Bauvorhaben in Hamburg, wie das neue Einkaufszentrum in der HafenCity oder vermutliche Auftragsmorde mitten in der Neustadt. Hier erfahren Sie den neuesten Stand.