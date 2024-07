A7: Kleinkind nach dramatischem Unfall außer Lebensgefahr

Nach einem schweren Auffahrunfall auf der A7 vor Schleswig mussten am Donnerstag acht Personen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 20-Jähriger und ein 2-jähriges Kind wurden lebensgefährlich verletzt. Jetzt gibt es Neuigkeiten zu ihrem Gesundheitszustand.

Sowohl der Mann als auch das Kleinkind schweben nicht mehr in Lebensgefahr, erklärte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Die beiden Cousins waren am Donnerstagmittag mit Helikoptern in Krankenhäuser nach Rendsburg und Heide gebracht worden.

Sie befanden sich auf der Rückbank des VW Touran, auf den zunächst ein Mercedes und dann zwei weitere Autos aufgefahren waren – laut Augenzeugen bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs nächster Olympia-Anlauf: „Das wäre eine starke Geschichte“

Die Autobahn 7 war wegen des Unfalls am Donnerstag in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Jagel zeitweise voll gesperrt. (zc)