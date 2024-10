Lkw geht plötzlich in Flammen auf: A7 bei Hamburg gesperrt!

Lkw-Brand auf der A7 zwischen Quickborn und Schnelsen-Nord in Fahrtrichtung Hamburg: Am Dienstagabend waren vorübergehend zwei Fahrspuren der Autobahn gesperrt.

Das Feuer brach laut der Polizei um kurz nach 18 Uhr etwa zwei Kilometer hinter der Anschlussstelle Quickborn aus. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Der Lkw ging komplett in Flammen auf. Verletzt wurde dabei niemand.

Schnelsen-Nord: Lkw brennt auf der A7

Laut einem Reporter vor Ort befanden sich auf dem Fahrzeug zwei neue Wohnmobile, die die Fahrer noch in Sicherheit bringen konnten. Wie ein Polizei-Sprecher sagte, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Danach wurde die Fahrbahn noch vom Löschwasser und von Betriebsstoffen gereinigt.

Autofahrer, die in Richtung Süden unterwegs waren, mussten bis etwa 19.30 Uhr an der Ausfahrt Quickborn von der Autobahn abfahren und konnten erst an der nächsten Ausfahrt Schnelsen-Nord wieder zurück auf die A7 gelangen. Inzwischen hat die Polizei eine Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben.