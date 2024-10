Im Norden: Brand in Pflegeheim – drei Verletzte, Bewohner unter Verdacht

Großeinsatz der Feuerwehr in einem Pflegeheim in Heide (Kreis Dithmarschen): Dort brach in der Nacht zu Donnerstag ein Brand im Aufenthaltsraum aus. Drei Bewohner wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei verdächtigt einen Bewohner.

Laut der Feuerwehr wurde der Brand gegen 3.45 Uhr durch das Personal im Pflegeheim an der Timm-Kröger-Straße gemeldet. Rund 50 Einsatzkräfte rückten aus.

Sechs Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Drei von ihnen wurden mit einer Rauchvergiftung in die Klinik gebracht.

Heide: Bewohner soll Brand verursacht haben

Angaben der Polizei zufolge brannten ein Tisch und ein Stuhl. Es kam zu starker Verqualmung. Der Brand war nach gut 40 Minuten gelöscht.

Das könnte Sie auch interessieren: Jugendliche versprühen Reizgas in S-Bahn – Feuerwehr befürchtet viele Verletzte

Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen der Bewohner. Er soll das Feuer fahrlässig verursacht haben.