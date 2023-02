Audi rast in Lkw und wird prompt selbst übersehen – A7-Vollsperrung

Es krachte gleich zwei Mal auf der A7: Ein Audi ist am späten Sonntagabend in einen Lkw gerast, kurz darauf krachte noch ein Auto in die Unfallstelle. Zwei Personen wurden verletzt. Die A7 in Richtung Norden musste voll gesperrt werden.

Der erste Unfall passierte um kurz vor 23 Uhr auf der A7 Richtung Norden zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt. Ein 32-jähriger Audi-Fahrer habe einen auf der mittleren Spur fahrenden Lkw vermutlich aus Müdigkeit übersehen, so ein Sprecher der Autobahnpolizei zur MOPO. Demnach krachte er mit voller Wucht in den Lkw. Kurz darauf dann gleich das zweite Unglück: Ein 23-jähriger Peugeot-Fahrer aus Schleswig übersah die Unfallstelle – und raste in den Audi.

Unfall auf A7: Vollsperrung wegen Aufräumarbeiten

Die Befürchtung, dass eine Person im Auto eingeklemmt war, bestätigte sich zum Glück nicht. Beide konnten die Wagen selbstständig verlassen. Der 32-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt.

Zum Sachschaden lagen am Montagmorgen noch keine Erkenntnisse vor. Der Audi hat einen Totalschaden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die A7 war für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. (ncd)