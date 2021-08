Schwerer Unfall auf der A24: In der Nacht zu Montag hat sich in Höhe Barsbüttel (Kreis Stormarn) ein Wagen überschlagen, die Fahrerin kam verletzt ins Krankenhaus.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei um 0.10 Uhr. Die Fahrerin (23) eines Golf Kombi wich am Kreuz Ost in Höhe des Zubringers zur A1 einem größeren Wildtier aus. Dabei kam sie rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Das Fahrzeug rutschte an der Außenleitplanke entlang, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt, sie kam ins Krankenhaus. Der Wagen ist nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. (paul)