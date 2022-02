Ein stehengebliebenes Auto auf der A24 hat einen Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ausgelöst. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt. Die Autobahn blieb mehrere Stunden lang gesperrt.

Gegen 18.20 Uhr blieb ein 61-Jähriger am Montagabend auf der A24 bei Kasseburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) mit seinem Fahrzeug auf der rechten Fahrspur liegen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Offenbar war am Auto des Berliners ein technischer Defekt aufgetreten.

A24 bei Hamburg: Lkw-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Der Mann stieg aus und ging sofort zum Seitenstreifen. Der Fahrer eines nachfolgenden Autos erkannte die Situation, wich ebenfalls auf den Seitenstreifen aus – und fuhr dem Berliner dabei über den Fuß. Anschließend kam der 51-Jährige rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten.

Auch ein 48-jähriger Fahrer eines Sattelzugs mit Auflieger erkannte die Situation rechtzeitig und kam hinter dem liegengebliebenen Auto zum Stehen. Ein weiterer Sattelzug hatte allerdings weniger Glück: Dessen 31–jähriger Fahrer fuhr direkt auf den Sattelzug auf. Er wurde nach Polizeiangaben durch die Wucht des Aufpralls aus der Fahrerkabine geschleudert.

Der 31-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der 61-Jährige, dessen Auto den Unfall ausgelöst hatte, benötigte ärztliche Hilfe. Er verletzte sich leicht am Fuß.

Bis 21.30 Uhr blieb die A24 bei Kasseburg voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren sechsstelligen Eurobetrages. (fbo)