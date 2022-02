Rauch und Flammen in Heimfeld: Am Montagabend ist es in der Stader Straße zu einem Wohnungsbrand in einem zweigeschossigen Mehrfamilienhaus gekommen.

Als die Feuerwehr eintraf, war das Treppenhaus bereits voller Rauch, der aus einer Wohnungstür im Erdgeschoss quoll. Der Grund war ein in Flammen stehendes Schlafzimmer, dort hatte Mobiliar aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen.

Heimfeld: Schlafzimmer in Mehrfamilienhaus in Flammen

Während des Brandes befanden sich noch Bewohner, darunter auch Kinder, in dem Haus. Sie mussten evakuiert werden. Gegenüber der MOPO gibt die Polizei an, dass zwei weitere Personen zunächst vermisst und noch im Gebäude vermutet wurden.

Dieser Verdacht bestätigte sich jedoch nicht. Eine der evakuierten Personen erlitt eine Rauchvergiftung und musste behandelt werden.

Heimfeld: Brand in Mehrfamilienhaus löst Alarm in Hochaus aus

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Doch durch die starke Rauchentwicklung wurde nach Angaben eines Reporters vor Ort in einem Hochhaus in der hundert Meter entfernten Grumbrechtstraße ausgelöst. Die Feuerwehr konnte dort aber keinen Brand feststellen. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (cnz)