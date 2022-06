Autobahn gesperrt: Ferrari verlor Kontrolle – Reisebus kracht in Stauende

Auf der A 23 bei Elmshorn ist es am Montagnachmittag zu zwei größeren Unfällen gekommen. Zuerst verlor der Fahrer eines Ferraris auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto, dann krachte ein Reisebus in das sich im Anschluss gebildete Stauende. Die Autobahn ist weiterhin in Richtung Süden voll gesperrt.

Gegen 14.30 Uhr ereignete sich laut Polizeiangaben der erste Unfall. Ein Mann geriet mit seinem Wagen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen die mittlere Leitplanke und schlitterte auf den seitlichen Grünstreifen. Der Fahrer wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

A 23: Vollsperrung nach zwei Unfällen

Wegen des Unfalls musste die Autobahn voll gesperrt werden und ein Rückstau bildete sich. An dessen Ende geschah gegen 16.10 Uhr dann der zweite Unfall. Der Fahrer eines Reisebusses übersah einen am Stauende bremsenden Lkw und es krachte erneut.

Beide Fahrer wurden wie durch ein Wunder nur leicht verletzt, im Reisebus befanden sich keine Fahrgäste. Der Sachschaden liegt laut eines Polizeisprechers im sechsstelligen Bereich. Die A 23 sollte in Richtung Süden voraussichtlich bis 22 Uhr voll gesperrt bleiben. (abu)