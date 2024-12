Unfälle auf Autobahn: Rentner spricht von mysteriösem Gegenstand

Ein Unglück folgt in der Nähe von Elmshorn dem nächsten: Auf der A23 kam es am Mittwoch binnen weniger Stunden gleich zwei Mal zu Unfällen. Dabei bildete sich auch ein längerer Rückstau.

Die A23 war am Mittwochabend zwischen den Anschlussstellen Elmshorn und Tornesch in Fahrtrichtung Hamburg für eine halbe Stunde gesperrt. Ein Autofahrer war gegen 18.10 Uhr mit seinem VW in die Mittelleitplanke der Autobahn geprallt.

Elmshorn: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab – Wildwechsel?

Der 81-Jährige teilte den Beamten gegenüber mit, einem Gegenstand vor ihm ausgewichen zu sein. Möglicherweise habe es sich dabei auch um Wildwechsel gehandelt, berichtete die Polizei. Der Autofahrer kam daraufhin von der rechten Spur ab und schleuderte in die Mittelleitplanke, bis er den Wagen auf dem Standstreifen zum Stehen brachte.

A23 wegen verschmutzter Fahrbahn gesperrt

Die Autobahnpolizei sperrte die A23 daraufhin wegen der verschmutzen Fahrbahn. Mit Unterstützung der ehrenamtlichen Kräfte des Technischen Hilfswerks aus Elmshorn wurden die beiden Fahrspuren von Schmutz befreit und konnten gegen 18.40 Uhr wieder freigegeben werden.

Der Mann zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu, er wurde vorsorglich von einer Rettungswagenbesatzung untersucht.

Knapp zwei Stunden zuvor hatte ein Unfall bei Elmshorn in Fahrtrichtung Horst/Elmshorn für Behinderungen gesorgt. Dort war es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw gekommen. Verletzt wurde dabei niemand, es bildete sich ein längerer Rückstau. (fs)