Vor wenigen Tagen starb hier ein 20-Jähriger. Am Dienstagmorgen ist die Mordkommission zusammen mit der Bereitschaftspolizei erneut zum Tatort in Mümmelmannsberg ausgerückt. Am Samstagabend war es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Dabei fielen Schüsse, Eldin B. starb, sein Freund (21) wurde verletzt. Nun suchten die Ermittler erneut nach Spuren – und wurden fündig.