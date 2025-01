Autobahn gesperrt! Laster kippt nach Reifenplatzer um – Autofahrer verletzt

Schwerer Unfall auf der A21 zwischen dem Kreuz Bargteheide und Tremsbüttel (Kreis Stormarn): Am Donnerstag kippte dort ein Lkw um, ein Autofahrer wurde durch herumfliegende Teile verletzt. Die Autobahn wurde komplett gesperrt.

Der Fahrer eines mit Kies beladenen Lastwagens war gegen 15.50 Uhr auf der A21 unterwegs, als plötzlich das linke Vorderrad seiner Zugmaschine platzte. Der Lkw-Fahrer verlor die Kontrolle über sein tonnenschweres Gespann und kollidierte mit der Mittelleitplanke.

Autofahrer durch herumfliegende Teile verletzt

Der Anhänger stürzte um, der geladene Sand flog auf die Fahrbahn. Ein Pkw, der zum Zeitpunkt des Reifenplatzers in unmittelbarer Nähe der Zugmaschine war, wurde durch herumfliegende Teile am Heck beschädigt. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Für Aufräumarbeiten musste die A21 vollständig gesperrt werden. Warum der Reifen platzte, ist derzeit noch unklar. Ermittlungen diesbezüglich laufen.