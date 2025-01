Der rosafarbene Führerschein, liebevoll „Lappen“ genannt, ist Geschichte. Und nicht nur der: Bis zum 19. Januar 2033 werden schrittweise alle vor Januar 2013 ausgestellten Führerscheine gegen Kartenführerscheine ausgetauscht. Für Fahrer der Geburtsjahrgänge 1971 oder jünger ist die Frist gerade erst abgelaufen. Doch beim zuständigen Landesbetrieb Verkehr (LBV) sind die Termine in den kommenden Wochen ausgebucht. Was also tun, wenn man immer noch mit dem Lappen herumfährt?