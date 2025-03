Bei Hamburg: VW geht auf der Autobahn plötzlich in Flammen auf

Auf der A1 ist am Dienstagnachmittag zwischen Barsbüttel und Stapelfeld ein VW in Flammen aufgegangen. Die Insassen konnten sich hinter die Leitplanke retten.

Gegen 16.13 Uhr ging nach Angaben der Polizei der Notruf ein: Auf der A1 in Fahrtrichtung Fehmarn brenne ein Fahrzeug, hieß es. Zunächst drang starker Rauch aus der Motorhaube des VW Eos, weshalb die Insassen den Wagen auf dem Standstreifen abstellten und hinter der Leitplanke Schutz suchten.

Das könnte Sie auch interessieren: Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt

Reporter vor Ort sprachen von zwei Frauen im Auto, was die Polizei zunächst nicht bestätigen konnte. Kurz darauf stand plötzlich das gesamte Fahrzeug in Flammen. Die eintreffende Feuerwehr konnte den VW löschen, anschließend wurde das ausgebrannte Fahrzeug abgeschleppt. Die A1 war an dieser Stelle für rund zwei Stunden gesperrt. (abu)