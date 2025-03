Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt

Ein Fußgänger wurde am Dienstagabend in Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Laut Polizeiangaben wollte der Mann gegen 18:45 Uhr einen Zebrastreifen am Schloßring überqueren, als ihn eine Autofahrerin mit ihrem VW Up erfasste. Der Fußgänger schleuderte durch die Wucht des Aufpralls gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf den Asphalt. Sanitäter und ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten am Unfallort, bevor sie ihn in ein Krankenhaus brachten.

Lesen Sie auch: Kleiner Junge vor den Augen seines Vaters von Müllwagen überfahren – so kam es zur Tragödie

Die Fahrerin des VW erlitt einen Schock. Zum Zeitpunkt des Unfall war laut Polizei die Straßenbeleuchtung am Schloßring ausgefallen. Nach Angaben von Anwohnern betraf der Ausfall auch andere Teile der Stadt Winsen. Im Laufe des Abends ging die Beleuchtung jedoch wieder in Betrieb. Ein Gutachter sicherte gemeinsam mit den Beamten Spuren am Unfallort. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (JOTO)