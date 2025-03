Die Anwohner und Klassenkameraden stehen unter Schock. In einer ruhigen Villengegend in Volksdorf wurde ein erst sieben Jahre alter Junge am Dienstagmorgen bei einem schrecklichen Unfall tödlich verletzt. Vor den Augen seines Vaters, der seinen Sohn zur Schule bringen wollte, hatte der Fahrer eines Müllwagens den Jungen erfasst und überrollt. Nur Stunden später passierte wenige Hundert Meter weiter ein weiterer Unfall mit einem jungen Radfahrer – der zum Glück nicht ebenso tragisch endete.