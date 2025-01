Auto fliegt über Planke: Mehrere Verletzte auf A1 bei Hamburg – Polizei hat Verdacht

Auf der A1 in Todendorf (Kreis Stormarn) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei junge Menschen teils schwer verletzt wurden. Das Fahrzeug, mit dem sie unterwegs waren, überschlug sich sogar. Die Polizei ermittelt und hat einen ersten Verdacht.

Der Fahrer und seine zwei Mitfahrerinnen – ein 19-Jähriger und zwei jüngere Frauen – waren auf der A1 in Richtung Lübeck unterwegs, als der 19-Jährige gegen 23 Uhr kurz hinter der Raststätte Buddikate offenbar die Kontrolle über seinen Ford verlor. Er kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Planke und überschlug sich so heftig, dass er mit dem Wagen über die Planke flog und kopfüber in einem Wassergraben landete.

Schwerer Unfall auf der A1: Insassen haben Glück im Unglück

Autofahrer, die an der Unfallstelle vorbeikamen, informierten die Polizei und die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte sperrten die Autobahn zunächst ab, Retter mussten die Insassen befreien, da sie in dem deformierten Fahrzeug eingeschlossen waren. Sie kamen teils schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ihr genauer Gesundheitszustand ist unbekannt.

Glück im Unglück: Bei dem Überschlag des Autos wurden mehrere Verkehrsschilder und Eisenstangen umgefahren – eine Stange hätte sich beinahe durch die Windschutzscheibe gebohrt.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte Sekundenschlaf ursächlich für den Unfall gewesen sein. Die Polizei, die am Unfallort auch verschiedene Pillen und Energydosen fand, will den Unfall nun genauestens rekonstruieren. Durch die Sperrung kam es zu Verkehrsbehinderungen. Größere Staus blieben wegen der späten Uhrzeit aber aus. (dg/röer)