Autobahn bei Hamburg: Plötzlich waren die „Unbegrenzt“-Schilder weg!

Klimaaktivisten von Extinction Rebellion haben am frühen Sonntagmorgen mehrere Schilder an der Autobahn 24 auf Höhe der Anschlussstelle Reinbek (Kreis Stormarn) abmontiert. Eine ähnliche Aktion gab es zuletzt in Berlin.

Laut Polizeiinformationen von Sonntag handelte es sich bei der Abmontage in Reinbek um Schilder, die eine vorherige Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben. Der Straßenverkehr sei durch das Fehlen der Schilder nicht beeinflusst oder gefährdet worden.

A24: Aktivisten montieren Tempolimit-Aufhebungen ab

Im Umfeld des Tatorts konnte die Polizei mehrere Personen antreffen. Gegen drei von ihnen wird nun ermittelt. Zu den Hintergründen der Tat und die Identitäten der Personen, gegen die ermittelt wird, machte die Polizei keine Angaben. Zuvor berichteten NDR und t-online von Umweltaktivisten, die für die Aktion verantwortlich sind.

Aktivisten von Extinction Rebellion hatten vor wenigen Tagen in Berlin ebenfalls Verkehrsschilder in der Hauptstadt abmontiert – damit setzten sie sich knapp eine Woche vor der Verkehrsministerkonferenz dafür ein, striktere Tempolimits selbst einzuführen. (alp/dpa)