99-Jähriger nach Raub verstorben – neue Erkenntnisse der Polizei

Am Donnerstag vergangener Woche ist ein 99-Jähriger bei einem Raub in seinem Haus in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) verstorben (MOPO berichtete). Seine Frau kam in eine Klinik. Die Polizei hat jetzt Neuigkeiten bekanntgegeben.

Rückblende: Laut Polizei geschah die Tat gegen 19 Uhr im Haus des Ehepaars an der Straße Am Sportplatz. Unbekannte Männer hatten an der Haustür geklingelt. Als geöffnet wurde, seien die Täter gewaltsam in das Haus eingedrungen. Sie hätten Geld und Wertgegenstände erbeutet und seien unerkannt geflüchtet.

99-Jähriger bei Raubüberfall verstorben

Im Verlaufe der Tat sei der 99-Jährige Hausbesitzer tot zusammengebrochen. Seine Frau (79) kam mit einem Schock in die Klinik. Die Mordkommission Flensburg übernahm die Ermittlungen und wendet sich nun mit neuen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit.

Die Ermittler gehen davon aus, dass mindestens drei Täter an dem Raubüberfall beteiligt waren und in einem Auto geflüchtet sind. Zudem könnte der Überfall mit zwei im Dezember vergangenen Jahres versuchten Einbrüchen sowie einem vollendeten Einbruch Anfang Januar in Verbindung stehen.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die zwischen dem 8. und 11. Januar verdächtige Beobachtungen rund um das Haus des Ehepaars gemacht haben. Wichtig wären auch Videoaufnahmen, die ggf. in dem genannten Zeitraum in der Umgebung gemacht wurden. Hinweise an Tel. (0461) 484 2010.