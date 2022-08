Im Norden: Ehepaar kracht mit Auto durch Mauer – Mann stirbt

Schwerer Unfall im Kreis Segeberg: Am Montagnachmittag krachte ein Pkw bei Mönkloh durch eine Hauswand. Der Beifahrer der Wagens verstarb am Abend im Krankenhaus.

Die 78-jährige Fahrerin aus Neumünster fuhr mit ihrem Mercedes auf der Glückstedter Straße. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam sie gegen 14.45 Uhr kurz vor dem Ortseingang von Mönkloh aus bisher ungeklärten Umständen rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr über eine Grünfläche und krachte durch eine gemauerte Wand in eine Scheune.

Kreis Segeberg: Frau kracht mit Auto in Scheune

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mussten ihren 88-jährigen Beifahrer aus dem Auto befreien. Er wurde in ein Krankenhaus in Itzehoe gebracht, wo er am Abend verstarb. Die Fahrerin kam leichtverletzt in ein Pinneberger Krankenhaus.

Der Wagen wurde vom Abschleppdienst mit einem Seil aus dem Gebäude gezogen. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 15.000 Euro.

Die Polizei in Bad Bramstedt hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise hat, soll sich bei den Ermittlern unter (04192) 39110 melden. (vd)