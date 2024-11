Streit unter Nachbarn endet tödlich: Feuerwehrleute finden Leiche

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr in Neumünster in den Stadtteil Einfeld alarmiert: Passanten meldeten Rauch, der aus einem Haus aufstieg. Doch als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, machten sie eine schreckliche Entdeckung.

Während sie die Flammen in dem Haus an der Einfelder Straße bekämpften, fanden die Feuerwehr-Einsatzkräfte um 14.45 Uhr einen toten 73-Jährigen. Kurz darauf nahm die Polizei einen 63-Jährigen fest.

Neumünster: 73-Jähriger tot aufgefunden

Vor dem Tod sollen sich die beiden Männer gestritten haben, sagte ein Sprecher der Bezirks-Kriminalinspektion Kiel der MOPO. Der 63-Jährige soll sich demnach zunächst „im Einvernehmen“ bei dem 73-Jährigen aufgehalten haben, näheres sei noch nicht bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Großbrand in Hamburg: Praxis und „Block House“-Filiale vernichtet – Evakuierung

Wie die „Kieler Nachrichten“ berichten, handelt es sich bei den beiden Männern um Nachbarn. Die Bezirks-Kriminalinspektion in Kiel hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (aba)