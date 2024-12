50-Jähriger stirbt nach Messerstich – Bruder unter Verdacht

In der Nacht zum Sonntag kam es in einer Wohnung an der Straße Am Friedenshügel in Flensburg zu einem tödlichen Streit zwischen drei Brüdern.

Die Polizei wurde gegen 1.10 Uhr durch einen Notruf über die Auseinandersetzung informiert. Nach Angaben der Polizei erlitt ein 50-jähriger Mann dabei einen Messerstich in den Nackenbereich und verstarb trotz notärztlicher Versorgung gegen 3.25 Uhr im Krankenhaus.

Brüder geraten offenbar in Streit – 50-jähriger Mann stirbt

„Der Notruf wurde von dem 53-jährigen Bruder des Getöteten abgesetzt“, erklärte eine Sprecherin der Polizeidirektion Flensburg. Bereits kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurden zwei Brüder des Opfers im Alter von 44 und 53 Jahren vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen den jüngeren Bruder des Getöteten. Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. „Die weiteren Ermittlungen zum Ablauf und den genauen Hintergründen der Tat dauern an“, teilte die Polizei mit.

Die Polizei ermittelt nun intensiv, um die genauen Umstände der tödlichen Auseinandersetzung zu klären. Weitere Informationen, etwa zur Motivlage, liegen derzeit nicht vor.