25.000 Euro erbeutet – rätselhafter Überfall auf 16-jährige Ukrainerin

Zwei Männer haben bei einem Raub in einem Haus in Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) eine 16-Jährige massiv bedroht und Geld und Schmuck im Wert von 25.000 Euro erbeutet. Dies berichteten die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Die Tat habe sich bereits am Samstagvormittag ereignet.

Den Angaben zufolge hatten sich die Männer in das von drei Ukrainerinnen bewohnte Haus Zutritt verschafft. Es sei nur die 16 Jahre alte Bewohnerin vor Ort gewesen. Sie hätten die junge Frau bedroht und Geld verlangt.

16-jährige Ukrainerin ausgeraubt

Dann seien sie mit der Beute entkommen – möglicherweise mit einem weißen SUV. Die Täter sollen gebrochen Russisch gesprochen haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Fahrradfahrerin in Hamburg beraubt – Polizei sucht Zeugen

Hinweise darauf, dass die Ukrainerinnen gezielt für den Raub ausgesucht wurden, gebe es nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Dies könne aber auch nicht ausgeschlossen werden. (dpa/mp)