18-jähriger Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Schrecklicher Unfall auf einer Kreisstraße in der Gemeinde Nehmten (Kreis Plön): Dort kollidierte ein Rollerfahrer mit einem ihm entgegenkommenden Auto. Dabei verletzte sich der 18-Jährige lebensgefährlich.

Der junge Mann sei am Mittwochabend auf einer Kreisstraße in Nehmten aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Autofahrer (37) zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Rollerfahrer mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Rollerfahrer mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer erlitt den Angaben zufolge bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (dpa/mp)