Senior kommt mit Motorrad von Fahrbahn ab – tot

Schwerer Verkehrsunfall in Sievershütten im Kreis Segeberg: Am Donnerstagabend prallte ein Senior mit seinem Motorrad gegen ein Straßenschild. Er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Wie die Polizei mitteilte, war der 67-jährige Motorradfahrer auf seiner Triumph Speed Triple gegen 18.20 Uhr auf der Kirchstraße in Richtung Oering unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang kam er mit seiner Maschine aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße ab.

Biker verstirbt bei Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Der Biker schleuderte auf seiner Maschine über den Grünstreifen und prallte gegen das Ortseingangsschild. Dadurch zog sich der 67-Jährige tödliche Verletzungen zu. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche durch den Notarzt waren vergeblich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. (04535) 4399950.