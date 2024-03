Viele Fälle: Mysteriöser Ortsschild-Dieb bei Hamburg – Zeuge gibt Hinweis

Im Kreis Pinneberg kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Diebstählen von Ortsschildern. Jetzt sorgte ein Hinweisgeber für eine Durchsuchung durch die Polizei. Wurde einem Seriendieb damit das Handwerk gelegt?

Der Einsatz fand bereits am vergangenen Donnerstag in einer Werkstatthalle in der Ortschaft Holm statt. Ein Zeuge hatte sich gemeldet, die Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ daraufhin den Durchsuchungsbeschluss.

Kreis Pinneberg: 16 Fälle von Ortsschilder-Klau – ist ein Serientäter am Werk?

Dabei wurden einige amtliche Verkehrsschilder verschiedenster Art und drei Schilder der Ortschaften Haseldorf (Kreis Pinneberg), Neuendorf bei Elmshorn (Kreis Steinburg) und Lägerdorf (Kreis Steinburg) sichergestellt.

Ob die aufgefundenen Gegenstände im Zusammenhang mit den 16 Ortsschild-Diebstählen im Kreis Pinneberg stehen, wird geprüft. Da vor Ort keine Person anzutreffen war, konnte auch noch kein Tatverdächtiger und auch kein Tatmotiv ausgemacht werden. Auch hier wird von der Polizei ermittelt. (rei)