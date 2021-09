In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wurde am Dienstag eine 14-jährige Radfahrerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Zuvor wollte sie gemeinsam mit einer Freundin eine Hauptstraße überqueren. Sie kam mit dem Notarzt in eine Klinik.

Der Unfall passierte gegen 19 Uhr an der Fritz-Staiger-Straße. Hier war die 14-Jährige mit ihrem Fahrrad unterwegs, auf dem Gepäckträger saß eine etwa gleichaltrige Freundin. Polizeiangaben zufolge wollte das Mädchen am Lenker die Straße überqueren und übersah dabei offenbar einen herannahenden Audi. Das Auto erfasste das Rad frontal.

Im Norden – Auto erfasst Radlerin und verletzt sie schwer

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 14-Jährige gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen. Nachdem sie vom Notarzt versorgt war, kam sie in in das Klinikum nach Itzehoe. Ihre Freundin und die Fahrerin des Autos blieben unverletzt, standen aber unter Schock.

Die Straße wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme voll gesperrt.