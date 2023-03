Geheimnisvolle Mega-Yacht läuft im Norden vom Stapel

In der Lürssen-Werft in Schacht-Audorf bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Mittwochvormittag die Mega-Yacht „Cosmo“ vom Stapel gelaufen. Sie verfügt über eine beachtliche Länge von 110 Metern.

Bisher lief die Yacht nur unter dem geheimnisvollen Namen „Projekt 13759“. Der Öffentlichkeit war sie verborgen. Seit dem Stapellauf, bei dem auch der japanische Eigentümer anwesend war, kann sie nun auch von allen Neugierigen angeschaut werden.

Die Yacht ist nicht nur 110 Meter lang, sondern auch 18 Meter breit und hat ein Volumen von 6300 BRZ (Bruttoraumzahl), umgerechnet etwa 17.800 Kubikmeter. Es sieht ganz danach aus, als würde sie sowohl einen Hubschrauberlandeplatz als auch einen Swimmingpool auf ihrem Achterdeck bekommen. Viel mehr ist bislang noch nicht über sie bekannt. (prei)